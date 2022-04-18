Экс-депутат Рады Кива: Зеленскому выгодно затягивать конфликт на Украине

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива убеждён в том, что украинский президент Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на территории государства.

По его словам, многие страны сегодня предоставляют Киеву огромную материальную поддержку. Эти деньги, отметил экс-депутат, попадают на счета специальных фондов, находящихся под контролем офиса президента Украины.

В своём Telegram-канале Кива заявил, что средства из таких организаций "плодотворно разворовываются".

"Зеленскому очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идёт финансовая помощь — сотни миллионов долларов", — написал он.

Кива также подчеркнул: в "схеме обогащения" участвуют и западные политики, которые от своей же помощи получают "хорошие откаты".

Ранее Зеленский заявил в интервью CNN, что украинские военные готовы на протяжении десяти лет "сражаться с Россией", чтобы "забрать своё".