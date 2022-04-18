Anadolu​​​​​​: турецкие власти заявили об эре "холодной войны" из-за Украины

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что страна должна запасаться ресурсами на фоне происходящего в Незалежной. По его словам, мир входит в "новую эру" холодной войны.

Как подчеркнул политик, странам нужно незамедлительно взяться за разработку механизмов для мирного решения украинского конфликта.

"Мы входим в новую эру, в новую холодную войну. Нам необходимо приготовиться к влиянию, которое она окажет в будущем. Надо быть готовыми по многим направлениям — продовольствие, энергетика, кибербезопасность", — заявил Калын во время встречи с представителями конгресса США в Стамбуле, пишет Anadolu​​​​​​.

Как подчеркнул турецкий представитель, Анкара намерена и дальше продвигаться в дипломатическом русле решения кризиса на Украине. По его словам, после ряда заседаний, "появилась надежда" на скорое решение вопроса, но снова всё "усложнилось".