Французский дипломат Бон: события на Украине нельзя считать геноцидом

Государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что термин "геноцид" не подходит для описания событий на Украине.

В эфире Sud Radio дипломат подчеркнул: даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, необходимо искать точные определения.

"Нет, действия РФ на Украине нельзя назвать геноцидом, это не совсем так", — отметил Бон.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон призвал политиков по всему миру не устраивать разборки по поводу применения термина "геноцид" на фоне украинского конфликта. Кандидат в главы Франции Марин Ле Пен тоже отказалась называть сложившуюся ситуацию "геноцидом".

Американский лидер Джо Байден, говоря о рекордной инфляции в США, обвинил РФ в совершении "геноцида" на Украине. При этом главред издания National Review Рич Лоури счёл громкое высказывание президента ошибочным.