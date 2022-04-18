Государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что термин "геноцид" не подходит для описания событий на Украине.
В эфире Sud Radio дипломат подчеркнул: даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, необходимо искать точные определения.
"Нет, действия РФ на Украине нельзя назвать геноцидом, это не совсем так", — отметил Бон.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон призвал политиков по всему миру не устраивать разборки по поводу применения термина "геноцид" на фоне украинского конфликта. Кандидат в главы Франции Марин Ле Пен тоже отказалась называть сложившуюся ситуацию "геноцидом".
Американский лидер Джо Байден, говоря о рекордной инфляции в США, обвинил РФ в совершении "геноцида" на Украине. При этом главред издания National Review Рич Лоури счёл громкое высказывание президента ошибочным.
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