RD: на Украину отправятся более тысячи немецких врачей

На Украину намерены отправиться более тысячи квалифицированных врачей из Германии, сообщает немецкая пресса. Согласно информации, медики оставили онлайн-заявку на портале Федеральной медицинской ассоциации.

Как подчеркнул президент объединения Клаус Райнхардт, врачи хотят помогать украинским раненым и вести медицинскую деятельность в зоне конфликта.

"Цифры показывают, насколько велика солидарность врачей с народом Украины. Ведь работа там может быть опасной для жизни", — заявил Райнхардт в беседе с редакционным объединением Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Как подчеркнул Райнхардт, в данный момент руководство объединения ведёт переговоры с властями Незалежной, чтобы "утрясти" вопросы доставки и размещения медиков на территории Украины. Когда конкретно врачи приедут в страну, в сообщении не уточняется.