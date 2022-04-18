Экс-посол Макфол признал: Белый дом рассчитывал на госпереворот в России

Белый дом был уверен: из-за спецоперации на Украине и под давлением санкций коллективного Запада в России начнутся большие политические проблемы. Но где-то просчитались и чего-то не учли.

Об этом в эфире украинского телеканала "Дом" поведал экс-посол США в Москве Майкл Макфол.

По его словам, американские власти недооценивали Владимира Путина, которого "ещё 10 лет назад рассматривали как случайного человека во власти". А теперь вдруг увидели: его реально поддерживают "во всём" больше 80% россиян.

И вот этот "неучтённый политиками и аналитиками фактор" теперь стал всем очевиден: российское общество сплотились перед новыми геополитическими вызовами.

"До сих пор у россиян было очень мало так называемых политических дезертирств. <…> и уже понятно, что что они приведут к дворцовому перевороту или революции".