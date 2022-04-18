The Times: Джонсон уплатил штраф за "ковидную вечеринку", но вину не признал

Скандал вокруг вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса в 2020 году не утихает до сих пор. Согласно информации, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже уплатил штраф за нарушение ограничений, но свою вину так и не признал.

Кроме того, штраф за нарушение ограничений в период пандемии COVID-19 выписали супруге Джонсона и министру финансов страны Риши Сунаку.

"Если вы идёте куда-то, где вы выступаете с речью, вы не на вечеринке, так что, с его точки зрения, это его место работы, посещение мероприятий в рабочем качестве, это контекст, в котором произошли эти события. Именно так он это представит, и многие люди это понимают", — пишет The Times.

Как отмечает издание, сегодня премьер Великобритании выступит в Палате общин, где попытается сгладить "углы" вокруг скандала после вечеринки.