На Марин Ле Пен завели дело о хищении денег Евросоюза

Французская прокуратура объявила в воскресенье об открытии расследования в связи с докладом Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен и трое членов её партии обвиняются в хищении €617 тысяч из средств ЕС.

"Речь идёт о денежных преступлениях, предположительно совершённых в то время, когда политик была депутатом Европейского парламента", — сообщает французская газета Mediapart.

По данным издания, средства были потрачены на "внутрипартийные вопросы правого Национального фронта", такие как приобретение рекламной продукции и вина для партийного конгресса в 2014 году, а также транспорт и проживание в гостиницах для его членов. В целом хищения, на которые обратили вдруг внимание прокуроры, относятся к периоду с 2007 по 2014 год.

"Поведение четырёх бывших депутатов — Жан-Мари Ле Пен, Бруно Голльниш, Марин Ле Пен и Луи Алиот — поставило под угрозу репутацию институтов ЕС, — говорится в сообщении французской прокуратуры. — Их неоднократные преднамеренные действия в течение нескольких лет [ … ] и их неадекватное поведение, учитывая уровень их должности и ответственности в Европейском парламенте, являются достаточными основаниями для того, чтобы эти четыре бывших депутата [ … ] были привлечены к ответственности за свои серьезные нарушения".

Напомним, что на 24 апреля во Франции назначен второй тур президентских выборов, где за кресло будут бороться действующий президент Эммануэль Макрон и экс-лидер Национального объединения Марин Ле Пен, набравшие в первом туре 27,84% и 23,15% голосов соответственно.