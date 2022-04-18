Политолог аш-Шами: Россия — камень на пути США к контролю над миром

У США есть глобальный проект, направленный на установление контроля над всем миром, и биологические исследования на Украине являются его частью.

Так заявил политолог Абдель Масидж аш-Шами в интервью RT.

По его словам, о наличии такого проекта красноречиво свидетельствует пребывание американских военных в Афганистане, в Ираке, в Сирии.

"Что им там вообще надо было? — рассуждал эксперт и сам же пояснил: — Вашингтон использовал в Ираке обедненный уран и различное биологическое оружие. Последствия их применения очевидны у новорожденных, в сельском хозяйстве, во фруктах, в иракской почве. Аналогичная ситуация сложилась в Сирии и Ливии".

Политолог указал, что Москва стоит на пути реализации этого предполагаемого плана:

"США хотят так или иначе сломать Россию, уничтожить Россию, потому что считают ее самым важным камнем на пути этого проекта,", — заявил аш-Шами.

Политолог подытожил:

то, что происходит сегодня на Украине "является частью этого дьявольского проекта, который стремится уничтожить человечество".

Недавно Минобороны России обнародовало данные о военной и биологической деятельности Вашингтона на украинской территории, подтверждающие "многочисленные нарушения Конвенции о биологическом оружии".

По данным МО РФ, Пентагон контролирует около 60 биологических лабораторий на границах России и Китая.