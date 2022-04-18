EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Политолог аш-Шами: Россия — камень на пути США к контролю над миром

Мир

У США есть глобальный проект, направленный на установление контроля над всем миром, и биологические исследования на Украине являются его частью.

Политолог аш-Шами: Россия — камень на пути США к контролю над миром

Так заявил политолог Абдель Масидж аш-Шами в интервью RT.

По его словам, о наличии такого проекта красноречиво свидетельствует пребывание американских военных в Афганистане, в Ираке, в Сирии.

"Что им там вообще надо было? — рассуждал эксперт и сам же пояснил: — Вашингтон использовал в Ираке обедненный уран и различное биологическое оружие. Последствия их применения очевидны у новорожденных, в сельском хозяйстве, во фруктах, в иракской почве. Аналогичная ситуация сложилась в Сирии и Ливии".

Политолог указал, что Москва стоит на пути реализации этого предполагаемого плана:

"США хотят так или иначе сломать Россию, уничтожить Россию, потому что считают ее самым важным камнем на пути этого проекта,", — заявил аш-Шами.

Политолог подытожил:

то, что происходит сегодня на Украине "является частью этого дьявольского проекта, который стремится уничтожить человечество".

Недавно Минобороны России обнародовало данные о военной и биологической деятельности Вашингтона на украинской территории, подтверждающие "многочисленные нарушения Конвенции о биологическом оружии".

По данным МО РФ, Пентагон контролирует около 60 биологических лабораторий на границах России и Китая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия
Sberbank
Новости
Политолог Баширов: где закончится прокси-война с НАТО, никто не понимает
The Times: Джонсон уплатил штраф за "ковидную вечеринку", но вину не признал
Китай не будет спасать Европу: Пекин отказался продавать ЕС зерно
Командные пункты и склады с оружием уничтожены в результате авиаударов ВС РФ
Паникеры попали впросак: россиянам вновь разрешили покупать наличную валюту
Командир 36-й бригады морпехов ВСУ Баранюк погиб из-за своего предательства
Вице-канцлер Хабек: Германия быстро не откажется от поставок российского газа
Японцы намерены "работать" со странами, которые не поддержали санкции против РФ
На Марин Ле Пен завели дело о хищении денег Евросоюза
Немцам придётся "заморозить" стройки из-за ситуации на Украине
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие

Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.

ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие
Срок действия ультиматума для боевиков истёк - Ту-22М3 уже вылетели
Силовые структуры
Срок действия ультиматума для боевиков истёк - Ту-22М3 уже вылетели
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Силовые структуры
Ударная уральская бригада разгромила "очень" элитный спецназ ВСУ и 79-ю бригаду
Любовь Степушова Уничтожение полка "Азов"* принесёт России победу над нацизмом Любовь Степушова Ирина Шлионская Рацион питания может менять геном в поколениях Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Выстрел из-за угла: советское чудо-оружие для городского боя Дмитрий Соколов
Экономика и бизнес
Премьер Италии Драги настаивает на установлении потолка цен на российский газ
Силовые структуры
Кадыров предупредил украинцев о начале "конкретной" спецоперации
ВС РФ освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
Силовые структуры
ВС РФ освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
Последние материалы
Командные пункты и склады с оружием уничтожены в результате авиаударов ВС РФ
Паникеры попали впросак: россиянам вновь разрешили покупать наличную валюту
Командир 36-й бригады морпехов ВСУ Баранюк погиб из-за своего предательства
Вице-канцлер Хабек: Германия быстро не откажется от поставок российского газа
Японцы намерены "работать" со странами, которые не поддержали санкции против РФ
На Марин Ле Пен завели дело о хищении денег Евросоюза
Немцам придётся "заморозить" стройки из-за ситуации на Украине
Противостояние бабушки солдатам ВСУ до слёз растрогало людей по всему миру
Глава Чечни Кадыров: на днях для Зеленского всё закончится на Украине
Экономист Переславский: объявление США дефолта России не коснётся граждан
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников