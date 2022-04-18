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Автор Юлия Миленина

Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде

Мир

Пользователи Сети предположили, что президент Украины Владимир Зеленский, записывая новое видеообращение к жителям страны, находился в нетрезвом состоянии.

Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде

В ролике, опубликованном на официальной странице главы государства в Instagram*, Зеленский признался в любви к украинцам и пообещал "всех победить". Кроме того, во время всего обращения президент крутился в своём кресле.

Многие пользователи обратили внимание на несвязную речь Зеленского и его странное поведение.

"Да он же пьян", — написал один из комментаторов под постом.

Другой подписчик порекомендовал Зеленскому "проспаться". Некоторые пользователи призвали надеяться на то, что глава Украины "просто устал", так как последние события плохо сказываются на его состоянии.

"Завтра будет стыдно за такое видео", — подчеркнул ещё один подписчик.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что поведение Зеленского может указывать на наличие у него проблем с алкоголем или наркотическими веществами.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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