Миллиардер Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, пообещал восстановить ущерб, нанесенный стране в результате спецоперации России
"Мы восстановим всю Украину… Я верю, что мы все восстановим свободную, европейскую, демократическую и успешную Украину”, — заявил он в интервью Reuters.
Когда-то известный как "владелец Донбасса" за свои активы в регионе, Ахметов сообщил ИА, что начнет реконструкцию с города Мариуполя, где его металлургическая компания "Группа Метинвест" владеет двумя крупными металлургическими заводами — "Азовсталью" и МК имени Ильича.
"Моя цель-вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь могла конкурировать на мировых рынках, как и раньше, — сказал Ахметов. — Уверен, что, как крупнейший частный бизнес страны, SCM сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины, где ущерб от конфликта уже достиг $1 трлн".
Однако он добавил, что для восстановления страны Киеву понадобится "беспрецедентная международная программа реконструкции… План Маршалла для Украины”, аналогичный проекту, который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.
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