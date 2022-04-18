Ринат Ахметов пообещал профинансировать восстановление Украины

Миллиардер Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, пообещал восстановить ущерб, нанесенный стране в результате спецоперации России

"Мы восстановим всю Украину… Я верю, что мы все восстановим свободную, европейскую, демократическую и успешную Украину”, — заявил он в интервью Reuters.

Когда-то известный как "владелец Донбасса" за свои активы в регионе, Ахметов сообщил ИА, что начнет реконструкцию с города Мариуполя, где его металлургическая компания "Группа Метинвест" владеет двумя крупными металлургическими заводами — "Азовсталью" и МК имени Ильича.

Ранее на этой неделе компания сообщила, что Украина потеряла до 40% своих металлургических мощностей с начала российской спецоперации России.

Метинвест, крупнейший сталелитейщик Украины, также заявил, что его предприятия не будут работать на контролируемых Россией территориях страны, добавив, что блокада Мариуполя вывела из строя более трети металлургических мощностей Украины.

"Моя цель-вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь могла конкурировать на мировых рынках, как и раньше, — сказал Ахметов. — Уверен, что, как крупнейший частный бизнес страны, SCM сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины, где ущерб от конфликта уже достиг $1 трлн".

Однако он добавил, что для восстановления страны Киеву понадобится "беспрецедентная международная программа реконструкции… План Маршалла для Украины”, аналогичный проекту, который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Бизнесмен Ахметов является самым богатым гражданином Украины, по оценкам Forbes. Его состояние в настоящее время составляет около $7,6 млрд.

23 февраля, за день до начала российской операции, он объявил, что досрочно уплатил в бюджет страны 1 миллиард украинских гривен ($33,7 млн) налогов. Он отметил, что вернулся в страну в тот же день и с тех пор не уезжал, хотя многие другие бизнесмены покинули Украину.

Основные активы Ахметова находятся в компании System Capital Management (SCM) — крупнейшей финансово-промышленной группе Украины. SCM владеет более 70% "Метинвеста".