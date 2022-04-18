Конгрессмены США поедут по миру просить помощи для Киева

Четыре сенатора и член палаты представителей США намерены отправиться "путешествовать" в разные страны, чтобы попросить военную и гуманитарную помощь для Киева. Большая часть государства, ранее не отреагировали на просьбы поддержать Незалежную, заявил сенатор Марк Келли.

Согласно информации, американские конгрессмены намерены отправиться в девятидневную поездку в:

ОАЭ,

Польшу,

Индию,

Германию,

Непал.

"В частности, делегация встретится с военным руководством и войсками США в Польше", — пишет The Hill.

Как конкретно американские политики намерены строить диалог с представителями и лидерами указанных стран, не уточняется.