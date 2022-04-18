Четыре сенатора и член палаты представителей США намерены отправиться "путешествовать" в разные страны, чтобы попросить военную и гуманитарную помощь для Киева. Большая часть государства, ранее не отреагировали на просьбы поддержать Незалежную, заявил сенатор Марк Келли.
Согласно информации, американские конгрессмены намерены отправиться в девятидневную поездку в:
"В частности, делегация встретится с военным руководством и войсками США в Польше", — пишет The Hill.
Как конкретно американские политики намерены строить диалог с представителями и лидерами указанных стран, не уточняется.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.