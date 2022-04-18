Житель Мариуполя Михаил заявил, что в городе не любили националистический отряд "Азов"*. По его словам, полк не пользовался уважением среди местных жителей.
В интервью РИА Новости мужчина подчеркнул: националисты из "Азова"* хотели построить Украину "под себя". Он также добавил, что голосовал за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", одним из лидеров которой является задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук.
"Их никто не любил. Их не уважали. Они, наглючие, хотели построить Украину под себя", — высказал мариуполец своё отношение к нацбатальону.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Киев приказал боевикам из отряда "Азов"* не сдаваться в российский плен. Он пояснил, что в случае невыполнения приказа украинских военных пообещали расстрелять.
* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.