Анкара начала крупное трансграничное военное наступление, нацеленное на боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.
Об этом сегодня — 18 апреля — утром объявил министр обороны Турции.
"Операция включает в себя как наземное вторжение войск, так и обширную кампанию авиаударов с использованием самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов", -заявил Хулуси Акар.
По его словам, до начала наземной операции успешно уничтожены несколько бункеров, туннелей и складов боеприпасов, а также военные штабы РПК в приграничных районах северного Ирака Метина, Зап и Авашин-Басьян. Сколько войск и военной техники задействовано в операции пока не объявлено.
Уточняется только, что турецкие силы "нацелены на террористов” и что применяются дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать гибели мирных жителей и ущерба культурному наследию.
"Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист, — сказал Хулуси Акар. — Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террора, который преследует нашу страну в течение 40 лет”.
ДЛЯ СПРАВКИ
*террористическая организация, запрещённая в РФ
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