Турция начала военную операцию в Ираке

Анкара начала крупное трансграничное военное наступление, нацеленное на боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.

Об этом сегодня — 18 апреля — утром объявил министр обороны Турции.

"Операция включает в себя как наземное вторжение войск, так и обширную кампанию авиаударов с использованием самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов", -заявил Хулуси Акар.

По его словам, до начала наземной операции успешно уничтожены несколько бункеров, туннелей и складов боеприпасов, а также военные штабы РПК в приграничных районах северного Ирака Метина, Зап и Авашин-Басьян. Сколько войск и военной техники задействовано в операции пока не объявлено.

Уточняется только, что турецкие силы "нацелены на террористов” и что применяются дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать гибели мирных жителей и ущерба культурному наследию.

"Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист, — сказал Хулуси Акар. — Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террора, который преследует нашу страну в течение 40 лет”.

ДЛЯ СПРАВКИ

РПК-курдская воинствующая политическая организация и вооруженное партизанское движение, которые борются за независимый Курдистан, сражаются с Анкарой с 1984 года. Эта война унесла более 40 000 жизней.

За эти годы Турция провела несколько военных операций против РПК, которая базируется на севере Ирака и использует территорию для разжигания мятежа в восточной части Турции.

Хотя РПК была признана террористической группировкой США, Великобританией и ЕС, курды были важным союзником Запада и США в борьбе с террористами "Исламского государства*" как в Сирии, так и в Ираке.

Вашингтон сохраняет военный плацдарм в районах, контролируемых сирийскими курдами, в то время как в иракском Курдистане находятся несколько американских военных объектов и консульство США в Эрбиле.

*террористическая организация, запрещённая в РФ