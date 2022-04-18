Армия США готовится к боям в условиях, "сильно сформированных российской военной кампанией против Украины", сообщает Associated Press.

"Целью военных учений, проходящих в Калифорнии, является подготовка к будущим боям против крупного противника, такого как Россия или Китай, — говорится в сообщении информационного агентства. — Для большего погружения в реальность некоторые участники военных игр в Национальном учебном центре Форт-Ирвин в пустыне Мохаве говорят на русском языке. Около 4500 солдат из 2 — й бригады 1-й кавалерийской дивизии сражаются против вымышленных "девонских" сил — очевидного дублера учений для русских — которые контролируют вымышленный город Уджен.

В ходе учений противник запускает ракеты, используя при этом изощренную кампанию дезинформации, чтобы выдвинуть "ложные обвинения” против американских войск. Участники учений "имеют свои телефоны, готовые снимать и быстро размещать в социальных сетях”.