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Автор Ольга Лебедева

Украина просит от стран G7 $50 млрд

Мир

Экономический советник президента Украины Олег Устенко в воскресенье запросил финансовой поддержки от стран G7 для покрытия дефицита бюджета, созданного военным конфликтом с Россией — $50 млрд.

Украина просит от стран G7 млрд

По его словам, Киев также рассматривает возможность выпуска облигаций с купоном 0% для преодоления бюджетного разрыва.

Как сообщалось ранее, Всемирный банк готовит пакет поддержки в размере $1,5 млрд. Кредит будет включать в себя выплату $1 млрд из фонда развития для беднейших стран. Финансирование идет в дополнение к $923 млн "быстрого финансирования", одобренного Всемирным банком в марте.

США и НАТО также посылают миллиарды долларов Украине, хотя и в форме военной помощи, а не наличными. Администрация Байдена только на этой неделе одобрила еще $800 млн в виде оружия, боеприпасов и другой военной помощи, включая артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. А месяцем ранее Вашингтон отправил Киеву зенитные системы, огнестрельное оружие и боеприпасы на $800 млн.

Но этот поток денег и оружия кажется украинским властям недостаточным. Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере призывал "остальной мир" помогать оружием и материально и даже список "желаемого" показал.

"Если страны не смогут всё это предоставить, — заявил украинский лидер,- Польша, Молдова, Румыния и страны Балтии быстро попадут под танковые гусеницы российской армии".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы бюджет деньги украина
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