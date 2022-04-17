Зеленский заявил о готовности Украины воевать 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать "десять лет".

"Мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути", — сказал он в интервью CNN.

Украинский лидер призвал западные страны ускорить поставки вооружения. По его словам, оружие необходимо сегодня-завтра, а не через два-три месяца.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Зеленский хочет сделать из Харькова второй Мариуполь. Он отметил, что киевский режим сознательно не эвакуировал жителей города, чтобы нацбатальоны прикрывались харьковчанами при наступлении российской армии. Экс-парламентарий призвал горожан уезжать из Харькова, чтобы не стать жертвами боевых действий.