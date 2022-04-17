Британцы посоветовали Джонсону больше думать не об Украине, а о своей стране

Британцам не понравилось обращение премьер-министра Бориса Джонсона к украинцам в честь праздника Пасхи.

Джонсон написал по этому поводу пост в Twitter не только на английском, но и на украинском языке, отметив, что посыл этого праздника — "победа жизни над смертью и добра над злом" в этом году приобретает особый смысл, нежели в любом другом.

По мнению читателей британского издания Daily Mail, Джонсон злоупотребляет упоминаем Украины и совсем не заботиться, как решить проблемы своей собственной страны.

"Вы премьер-министр Великобритании или Украины? Вы последнюю чаще упоминаете", — написал один из британских пользователей. "Прежде всего вы должны думать о своей стране, где семьям приходится бороться из-за повсеместного роста цен", — укоризненно заметил другой.

Британцы упрекнули своего премьера в неискренности и лицемерии, считая, что он прикрывается украинским конфликтом, чтобы избежать решения внутренних проблем своей страны.

Читателей Daily Mail возмутило, что Джонсон искусно играет на эмоциях и чувствах людей, чтобы "посоветовать другим "продолжать гибнуть, пока Британия не получит все выгоды от поставок оружия, санкций и конфискации чужих активов".

Ранее Джонсон пообещал продолжать оказывать поддержку и поставлять оружие Киеву.