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Автор Светлана Нерадовская

Британцы посоветовали Джонсону больше думать не об Украине, а о своей стране

Мир

Британцам не понравилось обращение премьер-министра Бориса Джонсона к украинцам в честь праздника Пасхи.

Британцы посоветовали Джонсону больше думать не об Украине, а о своей стране

Джонсон написал по этому поводу пост в Twitter не только на английском, но и на украинском языке, отметив, что посыл этого праздника — "победа жизни над смертью и добра над злом" в этом году приобретает особый смысл, нежели в любом другом.

По мнению читателей британского издания Daily Mail, Джонсон злоупотребляет упоминаем Украины и совсем не заботиться, как решить проблемы своей собственной страны.

"Вы премьер-министр Великобритании или Украины? Вы последнюю чаще упоминаете", — написал один из британских пользователей.

"Прежде всего вы должны думать о своей стране, где семьям приходится бороться из-за повсеместного роста цен", — укоризненно заметил другой.

Британцы упрекнули своего премьера в неискренности и лицемерии, считая, что он прикрывается украинским конфликтом, чтобы избежать решения внутренних проблем своей страны.

Читателей Daily Mail возмутило, что Джонсон искусно играет на эмоциях и чувствах людей, чтобы "посоветовать другим "продолжать гибнуть, пока Британия не получит все выгоды от поставок оружия, санкций и конфискации чужих активов".

Ранее Джонсон пообещал продолжать оказывать поддержку и поставлять оружие Киеву.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон великобритания
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