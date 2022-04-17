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Автор Юлия Миленина

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: посол Украины Мельник озвучивает теории заговора

Мир

Экс-глава Министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что посол Украины Андрей Мельник распространяет теории заговора.

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: посол Украины Мельник озвучивает теории заговора

Дипломат напомнил: украинский посол обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот на протяжении многих лет якобы "создавал паутины контактов" с Москвой, а нынешние правительство ФРГ поддерживает эти связи.

"Такое сравнение подразумевает, что бывшая канцелярия и глава МИД помогали лоббировать интересы РФ в Германии. Это ложь", — сказал Габриэль в интервью изданию Der Spiegel.

Ранее в интервью газете Tagesspiegel Мельник сообщил, что власти ФРГ "слишком заинтересованы" в хороших отношениях с Россией, так как осознают свою зависимость от российских газа, нефти и угля.

Жители Германии неоднократно выражали возмущение по поводу русофобских фраз посла Украины. Так, недавно он признался, что не разделяет русских на "хороших или плохих", а воспринимает всех их в качестве врагов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия зигмар габриэль
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