Читатели Le Figaro: запрет на энергоресурсы из России "утопит" Европу

Европейский союз серьёзно пострадает в случае введения запрета на поставки российских энергоресурсов. К такому мнению пришли читатели французского издания Le Figaro.

В комментариях под материалом о том, что Евросоюзу понадобится "много месяцев" для отказа от нефти и газа из РФ, развернулась дискуссия. Многие пользователи убеждены: Европа сама "загоняет себя в тупик", рассуждая над новыми ограничительными мерами против России.

"Технократы решили нас утопить", — отметил один из читателей.

Другой пользователь заявил, что эмбарго не беспокоит Москву, ведь российские энергетические ресурсы пользуются огромным спросом в Азии. По его словам, страны ЕС пострадают намного больше от принятия такого запрета.

"Победителями в конечном итоге станут США", — добавил он.

Ещё один комментатор подчеркнул: действия европейских политиков направлены на то, чтобы через несколько месяцев жители Европы "оказались в отчаянии". Пользователи призвали руководство Франции не присоединяться "к этому бойкоту".