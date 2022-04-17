Журналист Лоуренс: США бездоказательно обвиняет Россию в военных преступлениях

Американский журналист Патрик Лоуренс заявил, что у Белого дома нет доказательств, чтобы обвинять Россию в военных преступлениях. По его словам, США подвергает цензуре всех "несогласных" с политикой Вашингтона.

Как подчеркнул журналист, Белому дому выгодно, чтобы Россия оставалась "крайней" на международной политической арене.

"По различным важным аспектам мы вышли за рамки даже самого худшего из многих ужасных аспектов холодной войны", — цитирует Лоуренса РЕН ТВ. — "Никто и не задумывается о том, что все следователи — из тех стран, которые действуют против России".

журналист уверен, что США берут на повестку "разбирательств" только угодные темы, но закрывают глаза на ключевые факторы, к примеру, почему Москва начала спецоперацию.