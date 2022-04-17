Турция создаст отдельную авиакомпанию для россиян

Авиакомпания Southwind, недавно созданная в Турции, займётся перевозкой российских туристов в страну. Об этом сообщает турецкий портал AirportHaber, посвященный авиационной тематике и воздушным перевозкам.

Как сообщают источники, первые рейсы из России на турецкие курорты Southwind начнёт осуществлять с конца мая этого года. Для этой цели владельцы компании приобрели пять самолётов Airbus.

С обострением конфликта на территории Украины, авиарейсы из России в Турцию серьёзно сократились из-за введённых ограничений и угроз санкций. Это может нанести существенный урон туристической отрасли страны.