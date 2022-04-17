Экономист из США усомнился в образовании Псаки после её слов об инфляции

Эксперт в макроэкономике из США Митч Рошелл раскритиковал пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки за её заявление о том, что рост инфляции в стране — временное явление.

По словам специалиста, в ближайшее время инфляция не исчезнет с рынка США. Как отметил Рошелл, её темпы, скорее всего, будут набирать обороты.

"Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику", — сказал эксперт в эфире телеканала Fox News.

Рошелл посмеялся над знаниями пресс-секретаря Белого дома в экономической сфере.

Ранее американские аналитики заявили, что уровень инфляции в стране вскоре побьёт рекорд декабря 1981 года. Президент США Джо Байден убеждён: именно власти РФ, начавшие спецоперацию на Украине, виноваты в ухудшении экономического положения государства. Однако сами американцы винят в росте цен и ускоренной инфляции действующую администрацию страны.