RedfieldWilton: британцы не готовы платить за санкции против России

Жители Великобритании оказались не готовы к повышению цен из-за антироссийских санкций. Согласно социологическому опросу, покупать продукты дороже, из-за введённых ограничений против РФ, согласны только 30% населения.

"Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жёстких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36 процентов", — пишет газета The Sunday Telegraph.

Кроме того, опрос показал, что более 50% респондентов жалуются на ухудшение экономического положения и не готовы платить завышенную стоимость за энергопотребления, на фоне отказа страны от поставок газа из России.