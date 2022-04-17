Жители Великобритании оказались не готовы к повышению цен из-за антироссийских санкций. Согласно социологическому опросу, покупать продукты дороже, из-за введённых ограничений против РФ, согласны только 30% населения.
"Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жёстких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36 процентов", — пишет газета The Sunday Telegraph.
Кроме того, опрос показал, что более 50% респондентов жалуются на ухудшение экономического положения и не готовы платить завышенную стоимость за энергопотребления, на фоне отказа страны от поставок газа из России.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.