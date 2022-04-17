Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для заключения договора между Киевом и Москвой нужно провести несколько встреч с главой РФ Владимиром Путиным.
По его словам, за одну встречу невозможно обсудить все проблемные вопросы. Кроме того, в интервью украинским изданиям Зеленский подчеркнул, что по-прежнему стремится как можно быстрее провести прямые переговоры с российским лидером.
"Я не считаю, что обойдётся одной встречей. Не считаю, что можно один раз встретиться и обо всём договориться, там много вопросов", — сказал глава Украины.
Как пояснил Зеленский, самыми сложными остаются вопросы, связанные со статусами Донбасса и Крыма.
Ранее президент Украины сообщил, что его страна начала готовиться к возможному столкновению с Вооружёнными силами РФ ещё в декабре-январе. Он подчеркнул: Киев заранее договаривался с союзниками о поставках оружия.
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