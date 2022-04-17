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Автор Юлия Миленина

Economist: союзники США отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против РФ

Мир

Давние союзники США по всему миру отвергают просьбы Вашингтона утвердить новые санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает Economist.

Economist: союзники США отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против РФ

По информации издания, Индия стала самым "неудобным" государством для США, ведь власти этой страны часто воздерживаются от осуждения РФ во время принятия общих решений. Однако в статье сказано, что и другие государства отказываются от совместного с Вашингтоном давления на Москву.

"В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты отвергают мольбы США о введении санкций против России", — подчёркивается в материале.

Economist отмечает, что многие страны выступают против ограничений и отказываются от критики РФ из-за своих коммерческих интересов, стратегических планов, боязни потерять торгового партнёра.

На Ближнем Востоке и в Турции, пояснил автор материала, считают позицию Запада по Украине "лицемерной и корыстной" с учётом развязанных США боевых действий в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша индия
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