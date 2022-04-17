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Автор Екатерина Широкова

Французы припомнили США Ирак и обвинили в двойных стандартах

Мир

Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро заявил, что Америка следует двойным стандартам, обвиняя Россию во "вторжении" на Украину. По его словам, Белый дом напал на Ирак, но не "афиширует этого".

Французы припомнили США Ирак и обвинили в двойных стандартах

Как подчеркнул Аро, это и есть двойные стандарты, в контексте сравнения ситуации в Ираке и Незалежной.

"Факт состоит в том, что Запад пытается поучать остальной мир, очень часто используя двойные стандарты. Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Франция выступала против интервенции США", — заявил политик в беседе с Global Times.

По его словам, многие страны поддержали российскую спецоперацию, но при этом, сами никогда не вторгались на чужую территорию.

"Обратите внимание на военные интервенции США и действия Китая за последние 30 лет. Китай ни разу не вторгался в другие страны в течение последних 30 лет. С другой стороны, мы имеем Америку с целым списком интервенций", — резюмировал Аро.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша франция украина
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