В Еврокомиссии призвали к быстрым поставкам оружия на Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза обязаны как можно быстрее отправить оружие на Украину. По её словам, только так Киев сможет "выстоять" против российской спецоперации.

Как подчеркнула Ляйен, страны ЕС должны сконцентрироваться на помощи Киеву.

"Все страны-члены, кто может, должны быстро доставить, потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжёлой оборонительной борьбе", — заявила фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам главы Еврокомиссии, нет "различий" между тяжёлым и "лёгким" оружием. Страны должны поставлять Киеву вооружение, в зависимости от собственных возможностей.