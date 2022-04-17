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Автор Екатерина Широкова

WSJ: Москве на руку все антироссийские санкции

Мир

Москва может обойти ограничительные меры, которые вводят повсеместно западные страны, если внесёт раскол в политику ЕС, заявили американские аналитики. По их словам, раскол среди лидеров стран-участниц на руку не только России.

При этом, аналитики подчёркивают, что пока мир вводит новые меры, Россия успевает "перефокусироваться" и наладить отношения с крупнейшими державами: 

  • Китаем,
  • Индией, 
  • ЮАР.

"Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы", - пишет The Wall Street Journal.

По мнению аналитиков, США стоит поменять политику и перестать считать Россию "врагом №1".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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