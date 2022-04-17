Москва может обойти ограничительные меры, которые вводят повсеместно западные страны, если внесёт раскол в политику ЕС, заявили американские аналитики. По их словам, раскол среди лидеров стран-участниц на руку не только России.
При этом, аналитики подчёркивают, что пока мир вводит новые меры, Россия успевает "перефокусироваться" и наладить отношения с крупнейшими державами:
"Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы", - пишет The Wall Street Journal.
По мнению аналитиков, США стоит поменять политику и перестать считать Россию "врагом №1".
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Экс-прима Большого театра Ольга Смирнова высказалась против спецоперации на Украине. Теперь её лицо украсило издание New York Times.
Экс-прима Большого театра Ольга Смирнова высказалась против спецоперации на Украине. Теперь её лицо украсило издание New York Times.