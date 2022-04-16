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Автор Антон Куликов

Наёмник Эйден Эслин после того, как попал в плен: "Я впервые увидел реальность"

Мир

Британский наёмник Эйден Эслин, который попал в плен в Мариуполе, подтвердил, что с украинскими националистами продолжают воевать иностранные наёмники.

Наёмник Эйден Эслин после того, как попал в плен: "Я впервые увидел реальность"

Эслин вот уже некоторое время находится в центре внимания прессы. Известно, что до того, как попасть на Украину, он побывал в Сирии, где провёл два года. А с 2018 году находится в рядах ВСУ.

Собственно, о нём сообщала британская пресса ещё до того, как Эслин попал в плен. Но он и сам не скрывал, где находится, поскольку активно вёл свои страницы в соцсетях.

После того, как Эйден Эслин попал в плен, на жизнь он стал смотреть по-другому. Выясняется, например, что он — по его же собственным словам — признавал право Донецка и Луганска на независимость.

"С первого дня, когда мы приехали в Мариуполь, я всегда говорил, что мы должны уйти, потому что, как я говорил раньше, Донбасс признается независимым, Луганск так же. Если Украина действительно хотела избежать этого конфликта, она могла бы просто сказать: "Хорошо, мы признаем независимость, и они могли бы признать Крым", — приводит его рассказ Пятый канал.

Эслин также рассказал, что нигде не сталкивался с тем, что творят украинские националисты.

"После этого, это было словно я впервые увидел реальность. Полное отсутствие заботы об окружающих. Они разворовывали супермаркеты, хотя местным гражданским нужны были продукты, чтобы выжить после обстрелов. Они забирали еду из супермаркетов, не позволяли людям выходить за водой", — заявил Эйден Эслин.

Стоит отметить, что в субботу супруга главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась родственникам и близким попавших в плен ВС РФ и ДНР граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона об организации обмена военнопленных на своего мужа.

Фото Виктора Медведчука в наручниках 12 апреля опубликовал Владимир Зеленский. Он утверждал, что Медведчук якобы был задержан во время спецоперации. Зеленский предложил обменять политика на украинских военнопленных. В Киеве считают, что украинское гражданство Виктора Медведчука не является препятствием для обмена.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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