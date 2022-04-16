Захарова: Германия также причастна к биолабораториям на Украине

Биологические лаборатории на Украине развивались не только американскими силами, но и с помощью Германии. Она вела интенсивную военно-биологическую деятельность долгие годы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, её слова приводит агентство РИА Новости.

Она подчеркнула, что на Украине создали как минимум 30 лабораторий, где проводились опасные научно-исследовательские «изыскания». Захарова призвала официальные германские лица немедленно прекратить распространение измышлений по поводу якобы имеющегося у России желания использовать запрещённое международным правом оружие.