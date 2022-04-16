Вершинин: Россия осталась наблюдателем при ООН

Заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия, заблаговременно прекратив свои полномочия в Совете ООН по правам человека, не допустила поражения в правах.

Дипломат отметил, что такой сценарий уже был — в 2011 году Совет приостановил членство Ливии, и тогда администрацию страны лишили всех полномочий: выступать по пунктам повестки, принимать участие в голосованиях, распространять любые заявления и так далее. Делегация могла лишь находиться в зале заседаний — и то не под своей табличкой.

"Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества российскую позицию по актуальным международным вопросам", — подчеркнул Вершинин, его цитирует агентство РИА Новости.