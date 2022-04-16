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Автор Степан Худяков

Поставка российских С-400 в Индию отложена как минимум на месяц

Мир

Вторая партия зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, которая должна была прийти в Индию уже в июне, откладывается как минимум на месяц. Об этом заявляет газета Times of India, ссылаясь на собеседников в индийском военном ведомстве.

Индийские журналисты при этом заявляют, что срыв сроков в данном случае связан с боевыми действиями на территории Украины. Об этом говорят их собеседники в Министерстве Обороны Индии.

Согласно действующему контракту, Россия обязалась поставить в Индию пять партий ЗРК С-400, первая из которых уже пришла к заказчику. Ранее американские власти предупреждали Дели о возможных санкциях за покупку российских вооружениях, но окончательного решения на этот счет принято не было.

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Автор: Степан Худяков, Куратор: Любовь Степушова
индия
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