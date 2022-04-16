The Times: британские спецназовцы обучают бойцов на Украине

Командиры двух батальонов ВСУ подтвердили западным СМИ, что офицеры британской армии работают на Украине.

Как пишет The Times, инструкторы спецподразделения армии Великобритании — Специальной воздушной службы (SAS) — готовили украинских военных и до, и после начала российской спецоперации.

Капитан Юрий Мироненко , чей батальон находится в Оболоне, округе к северу от Киева, рассказал, что около двух недель назад инструкторы приехали обучать новобранцев использованию переносных противотанковых комплексов NLAW, поставляемых Соединенным Королевством.

, чей батальон находится в Оболоне, округе к северу от Киева, рассказал, что около двух недель назад инструкторы приехали обучать новобранцев использованию переносных противотанковых комплексов NLAW, поставляемых Соединенным Королевством. Командир украинского спецподразделения по прозвищу "Скиф" заявил, что на прошлой неделе британцы участвовали в подготовке военнослужащих 112-го батальона сил территориальной обороны.

Собеседники The Times подчеркнули, что речь идет "об активных членах", а не об отставных британских военнослужащих, прибывающих на Украину в качестве добровольцев.

Издание уточняет, что военные инструкторы из Великобритании в течение многих лет обучали украинскую армию, но официально они покинули страну в феврале, чтобы избежать прямых столкновений с российскими силами, которые потенциально могут привести к конфликту между Россией и НАТО.

Однако, сейчас и власти Британии перестали отрицать очевидное. Так министр вооруженных сил Джеймс Хаппи заявил во вторник, что украинские военные будут обучены вождению и управлению бронетранспортерами, которые Великобритания поставит Киеву. Правда, уточнил, что обучение будет проходить на британской земле.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставить Украине 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных комплексов.