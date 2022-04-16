Командиры двух батальонов ВСУ подтвердили западным СМИ, что офицеры британской армии работают на Украине.
Как пишет The Times, инструкторы спецподразделения армии Великобритании — Специальной воздушной службы (SAS) — готовили украинских военных и до, и после начала российской спецоперации.
Собеседники The Times подчеркнули, что речь идет "об активных членах", а не об отставных британских военнослужащих, прибывающих на Украину в качестве добровольцев.
Издание уточняет, что военные инструкторы из Великобритании в течение многих лет обучали украинскую армию, но официально они покинули страну в феврале, чтобы избежать прямых столкновений с российскими силами, которые потенциально могут привести к конфликту между Россией и НАТО.
Однако, сейчас и власти Британии перестали отрицать очевидное. Так министр вооруженных сил Джеймс Хаппи заявил во вторник, что украинские военные будут обучены вождению и управлению бронетранспортерами, которые Великобритания поставит Киеву. Правда, уточнил, что обучение будет проходить на британской земле.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставить Украине 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных комплексов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.