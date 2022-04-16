Подземный город, рассчитанный на ядерный удар: почему затянулся штурм Азовстали

Советник главы ДНР Ян Гагин объяснил, почему затянулся штурм окружённого завода "Азовсталь".

По его словам, предприятие советской постройки, площадь которого сопоставима с "ещё одним Мариуполем", проектировалось особым образом: под землёй там — на всей территории — не только коммуникации, но и настоящий подземный город, где есть даже "свои" дороги. А некоторые помещения могут выдержать ядерный удар.

Кроме того, как пояснил Гагин в интервью РИА Новости, "Азовсталь" связан подземными коммуникациями с Мариуполем, что является ещё одним фактором, затрудняющим штурм.

И по всем этим лабиринтам, заранее "укомплектованным" оружием и боеприпасами рассредоточены бойцы нацбатов.

"Поэтому операция идет достаточно медленно, на первый взгляд, но, с другой стороны, мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия", — говорит Гагин, утверждая при этом, что территория надёжно "закрыта" и ВСУ не смогут ничем помочь "своим" в этом котле.