Конгрессмен рассказал, сколько стоит карьера в сенате США

Американский политик, представляющий в Конгрессе США штат Алабама, Мо Брукс рассказал, почему в стране практически не принимаются законы в интересах народа.

На встрече со своими сторонниками, видео с которой разлетелось по интернету, Брукс заявил, что "укоренившаяся система коррупции мешает Конгрессу принять законодательство, которое принесет пользу среднему американцу"

"Обе партии взимают со своих членов по миллиону долларов и более за председательство в комитетах, и только те, кто принимает пожертвования от лоббистов (по-русски это называется "взятка" или "откат" - Прим.ред), могут позволить себе эти места. Особые группы интересов управляют Вашингтоном. Я сейчас говорю не метафорически", — заявил конгрессмен.

По словам Брукса, законодатели, которые хотят быть председателями крупного комитета, "должны купить себе этот пост", заплатив либо Национальному республиканскому комитету Конгресса (NRCC), либо Комитету демократической кампании Конгресса (DCCC). Да не единоразово, а вносить платежи регулярно в течение двух лет.

"Плата варьируется в зависимости от того, насколько важен комитет, но торги за председательство на высшем уровне начинаются с одного миллиона долларов, — заявил Брукс. — Те, кто не может позволить себе выложить миллион долларов, берут "пожертвования" от групп с особыми интересами, а затем отплачивают услугами этим лоббистам".