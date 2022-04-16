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Автор Ольга Лебедева

Вашингтон задолжал Тайваню миллиарды долларов за поставки оружия

Мир

Несмотря на то, что Тайвань платит миллиарды долларов американским оборонным производителям, Вашингтон не выполнил свои контрактные обязательства и до сих пор не поставил военную технику на сумму $14,2 млрд, которую островное государство заказало с 2019 года.

Вашингтон задолжал Тайваню миллиарды долларов за поставки оружия

Об этом говорится в материале, опубликованном в Defense News.

Со ссылкой на источник в Конгрессе издание сообщает, что задержка произошла из-за нарушения цепочек поставок, вызванных пандемией коронавируса. Между тем, некоторые законодатели США обеспокоены тем, что задержка со стороны Вашингтона поставила под угрозу безопасность Тайваня, подрывая его способность сдерживать потенциальное китайское вторжение.

"Мы должны убедиться, что мы предоставляем Тайваню помощь, в которой они нуждаются, чтобы они не были уязвимы для агрессии Пекина. Нам лучше не забывать о Тайване, потому что действия Китая становятся все более провокационными”, — цитирует Defense News слова представителя США Стива Шабо, сказанные на специальном совещании, посвященном трехлетней задержке с выполнением контрактных обязательств.

Согласно документам, полученным Defense News от источников,

  • Тайвань заплатил $8 млрд за 66 истребителей F-16, но самолётов так и не получил;
  • не получил он и компоненты ракетной системы Patriot, ракеты Stinger, тяжелые торпеды и высокомобильные артиллерийские ракетные системы;
  • остаётся без новых разведывательных капсул и полевых информационно-коммуникационных систем.

Напомним, сейчас делегация американского Конгресса находится с необъявленным визитом на Тайване. Вероятно, они как-то объяснят властям острова "необязательность" своих оружейников.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша тайвань
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