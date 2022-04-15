Эксперт Норин: задача ВС РФ выйти в тыл и нанести поражение украинской армии

Специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру заявил, что задача ВС РФ выйти в тыл и нанести поражение украинской армии.

Норин объяснил, что задумка армии РФ разумна и ясна. У ВС Украины мощно укреплены районы в зоне силовой операции в Донбассе, а вот тыл не такой прочный.

"Задача российской стороны — выйти им в тыл и нанести поражение украинским войскам в зоне операции, потому что их там много. Там наиболее крупная и боеспособная позиция".

Специалист отметил, что и противник понимает эту тактику, что плохо. Плюсами Евсеев назвал то, что пушки у армии РФ толще, огневая мощь выше, а в авиации ВС РФ имеют очевидное преимущество.

"В лобовом столкновении противник проиграет, потому что когда прилетает наша авиация с живительным чугунием, с этим бороться сложно".