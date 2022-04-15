Володин прокомментировал признание Зеленского о подготовке Украины к войне с РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в Telegram прокомментировал признание Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией.

В недавнем интервью Зеленский заявил, что Украина уже давно готовилась к войне с РФ. Для этого они пытались вступить в НАТО и закупали оружие. Володин отмечает, что до начала спецоперации на Украине президент Незалежной говорил ровно об обратном, тем самым обманывая своих граждан и весь мир.

"Украинская власть совершила преступление против мира, за которое ей придется понести наказание".

Володин задался вопросом, что было бы, если Россия не начала операцию? Где бы сегодня шли боевые действия и какие бы тогда были разрушения?

"Вероломство Киева — с огромным количеством раненых и погибших — было вовремя предотвращено".

По мнению депутата, России необходимо завершить начатое, чтобы добиться поставленных целей.