14 апреля министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон на пресс-конференции заявил, что Евросоюз поручил Швеции оказать Украине и прилегающим к ней странам масштабную гуманитарную помощь с организацией мест временного размещения.
"Гуманитарная ситуация в Украине крайне тяжелая, причем не только в Украине, но и в странах, к ней прилегающих".
Шведское Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) должно будет закупить около 20 тыс. коек, которые разместят в 4 тыс. палатках. Глава операционного отдела MSB Роберт Валлен сказал, что программа по созданию мест временного размещения будет действовать 6 месяцев.
"Цель состоит в том, чтобы создать первые временные центры уже в течение нескольких недель".
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