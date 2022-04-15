EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев опять готовит провокацию с "матерями ДНР" в Донецке
ЕС поручил Швеции оказать Украине масштабную гуманитарную помощь
Прокатчик объяснил, почему израильские зрители "не пойдут" на Галкина
Собчак об атаках на Овсянникову: "Сносить плевки, чтобы вымолить прощение"
Пушилин пообещал жителям Мариуполя сделать его лучше, чем прежде
Войска РФ и ДНР не позволили колонне ВСУ прорваться к "Азовстали"
Министр Финляндии заявила о "весьма вероятном" вступлении страны в НАТО
Автор Юлиана Смирнова

ЕС поручил Швеции оказать Украине масштабную гуманитарную помощь

Мир

14 апреля министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон на пресс-конференции заявил, что Евросоюз поручил Швеции оказать Украине и прилегающим к ней странам масштабную гуманитарную помощь с организацией мест временного размещения.

"Гуманитарная ситуация в Украине крайне тяжелая, причем не только в Украине, но и в странах, к ней прилегающих".

Шведское Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) должно будет закупить около 20 тыс. коек, которые разместят в 4 тыс. палатках. Глава операционного отдела MSB Роберт Валлен сказал, что программа по созданию мест временного размещения будет действовать 6 месяцев.

"Цель состоит в том, чтобы создать первые временные центры уже в течение нескольких недель".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
швеция украина евросоюз
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Любовь Степушова В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников Любовь Степушова Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Силовые структуры
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Любовь Степушова В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников Любовь Степушова Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Силовые структуры
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Последние материалы
ЕС поручил Швеции оказать Украине масштабную гуманитарную помощь
Прокатчик объяснил, почему израильские зрители "не пойдут" на Галкина
Собчак об атаках на Овсянникову: "Сносить плевки, чтобы вымолить прощение"
Пушилин пообещал жителям Мариуполя сделать его лучше, чем прежде
Войска РФ и ДНР не позволили колонне ВСУ прорваться к "Азовстали"
Министр Финляндии заявила о "весьма вероятном" вступлении страны в НАТО
Журналист Коц: против танков ВС РФ в ДНР применили американские дроны-камикадзе
Глава Центробанка РФ Набиуллина заработала почти 39 млн рублей за 2021 год
Бузова призналась, что не может прожить без телефона и пары дней
Сатанисты США начали собирать деньги для украинских "коллег"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников