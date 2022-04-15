ЕС поручил Швеции оказать Украине масштабную гуманитарную помощь

14 апреля министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон на пресс-конференции заявил, что Евросоюз поручил Швеции оказать Украине и прилегающим к ней странам масштабную гуманитарную помощь с организацией мест временного размещения.

"Гуманитарная ситуация в Украине крайне тяжелая, причем не только в Украине, но и в странах, к ней прилегающих".

Шведское Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) должно будет закупить около 20 тыс. коек, которые разместят в 4 тыс. палатках. Глава операционного отдела MSB Роберт Валлен сказал, что программа по созданию мест временного размещения будет действовать 6 месяцев.

"Цель состоит в том, чтобы создать первые временные центры уже в течение нескольких недель".