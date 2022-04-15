Девять участников спецоперации из Свердловской области попали в плен ВСУ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала ЕАН, что девять участников спецоперации со Среднего Урала попали в плен на Украине. Сама Мерзлякова принимает активное участие в вопросе по возврату военных.

"К нам поступали жалобы. Девять человек у нас в списке. Эти имена уже переданы. Сейчас этот вопрос курируется Министерством обороны РФ и гражданским коридором, который этим занимается. Мы их ждем. Количество вэсэушных пленных достаточно, чтобы обменять на наших. Я сама каждый день жду и спрашиваю об этом".

Мерзлякова добавила, что этим вопросом также занимается уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова.