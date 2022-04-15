Турецкий ВМФ спас 54 члена экипажа затонувшего крейсера "Москва"

Военно-морской флот Турции принимал участие в спасении членов экипажа флагманского российского корабля "Москва", в результате чего с тонущего судна были вызволены 54 моряка.

Отмечается, что турецкие коллеги начали эвакуацию российских моряков с корабля после того, как крейсер подал сигнал бедствия.

"В 01:14 крейсер лёг на бок, а через полчаса отключилось всё электричество. С двух часов ночи турецкий корабль эвакуировал с крейсера 54 моряка, а около трёх часов ночи Турция и Румыния сообщили, что он полностью затонул", — приводит слова главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса издание TRT World.

Министр добавил, что на данный момент не обладает информацией о потерях среди экипажа, но, по его словам, на корабле находились 485 моряков, среди которых 66 офицеров.

По сообщению Минобороны РФ, гвардейский ракетный крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара".