Военно-морской флот Турции принимал участие в спасении членов экипажа флагманского российского корабля "Москва", в результате чего с тонущего судна были вызволены 54 моряка.
Отмечается, что турецкие коллеги начали эвакуацию российских моряков с корабля после того, как крейсер подал сигнал бедствия.
"В 01:14 крейсер лёг на бок, а через полчаса отключилось всё электричество. С двух часов ночи турецкий корабль эвакуировал с крейсера 54 моряка, а около трёх часов ночи Турция и Румыния сообщили, что он полностью затонул", — приводит слова главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса издание TRT World.
Министр добавил, что на данный момент не обладает информацией о потерях среди экипажа, но, по его словам, на корабле находились 485 моряков, среди которых 66 офицеров.
По сообщению Минобороны РФ, гвардейский ракетный крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара".
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