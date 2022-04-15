Леонков рассказал, что простые солдаты ВС РФ думают о противостоянии с НАТО

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что простые русские солдаты уже сталкивались с военными из стран НАТО в Донбассе, однако натовцы были уже не в том состоянии, когда могли говорить. Из этого складывается видение о плохой военной подготовке в рядах армий стран Альянса.

Западные наёмники, которые вернулись в свои страны, рассказывают ужасающие вещи. Леонков заявил, что если даже после этих рассказов найдутся смельчаки, которые захотят сыграть в русскую рулетку, пусть приезжают.

"Если Польша захочет вмешаться в этот конфликт отдельно от НАТО, то ее приструнят. Мы уже не шутим, и наши слова не расходятся с делами. Если Польша попытается влезть на Украину, это может спровоцировать конфликт, к которому НАТО абсолютно сейчас не готово".

Прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт исключено. По мнению Леонкова, сейчас Альянс зарабатывает деньги за счет увеличения расходов на оборону в Европе.