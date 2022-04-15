Косачёв: России придётся национализировать западные предприятия

В Совете Федерации допустили возможность национализировать то, что осталось от западных компаний, ушедших из России, если в Евросоюзе и США начнут изымать российские активы. Об этом заявил сенатор, вице-спикер Константин Косачёв.

"Если это будет политикой Запада по отношению к России, РФ придется действовать также", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Косачёв подчеркнул, что так поступать — "не наш выбор", однако, если других вариантов общения с западными партнёрами не останется, придётся идти на эти крайние меры. Он упомянул рычаги давления, с помощью которых можно будет переписать инвестиции и серьёзные активы организаций, покинувших Россию, на Российскую Федерацию.