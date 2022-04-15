Киевский политолог: Медведчука накажут за поддержку русского мира

Президент украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал предположения супруги лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко о пытках мужа со стороны киевских властей.

"Я так понимаю, на сегодняшний момент идут допросы, Медведчука спрашивают по поводу его преступной деятельности. Далее, скорее всего, следствие, суд и наказание за преступления", — сказал политолог.

Также он напомнил, что украинского оппозиционера обвиняют по статье, которая предполагает в качестве санкции пожизненное заключение. По мнению специалиста, политик не сможет избежать наказания.

"Медведчук является одним из самых ярых сторонников русского мира. Слишком много выступал за Путина и за Россию", — объяснил собеседник издания.

Ранее Марченко заявила, что депутата Медведчука могут подвергать пыткам.

"В настоящее время местонахождение моего мужа нам неизвестно, что делает невозможным обеспечение надлежащей правовой защиты и надлежащего медицинского надзора", — сказала Марченко в ходе пресс-конференции.