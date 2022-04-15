Геронтолог Конев: у Байдена обострилась деменция

О том, что у президента США Джо Байдена ментальные проблемы, отмечали многие, в том числе экс-врач Белого дома Ронни Джексон. Сегодня же стало известно, что лидер Америки, закончив выступление в штате Северная Каролина, пожал руку пустому месту. Геронтолог Юрий Конев утверждает, что это деменция.

"То, что он дементный больной, было видно еще в период предвыборной компании. Хотя бы потому, что у него периодически возникает дезориентация в пространстве и времени", — заявил Конев Общественной Службе Новостей.

По словам врача, сейчас состояние Байдена ухудшается — накладывается нервная ситуация, поскольку от него постоянно требуется принимать множество важных решений.

"Видно это невооруженным взглядом: если раньше нужно было специалистам приглядываться, то теперь практически любой заметит неврастению периодически возникающую и панические атаки", — поделился наблюдениями Юрий Конев.