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Автор Мирослав Марков

Захарова обвинила Meta* в участии в информационной войне

Мир

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что американские цифровые компании и, в частности, запрещённая в России экстремисткая организация Meta открыто участвуют в информационной войне против РФ. Её цитирует агентство РИА Новости.

Захарова также сказала, что, по словам вице-президента компании Ника Клегга, IT-гигант будет увеличивать обороты по противодействию "российской пропаганде".

"Под "пропагандой", видимо, подразумеваются не устраивающие их факты и любые отличные от западного мейнстрима мнения", — отметила Захарова.

Она добавила, что многие якобы независимые "факт-чекеры" на самом деле предвзяты и связаны с правыми радикалами.

 

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
сша россия мария захарова
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