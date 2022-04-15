Захарова обвинила Meta* в участии в информационной войне

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что американские цифровые компании и, в частности, запрещённая в России экстремисткая организация Meta открыто участвуют в информационной войне против РФ. Её цитирует агентство РИА Новости.

Захарова также сказала, что, по словам вице-президента компании Ника Клегга, IT-гигант будет увеличивать обороты по противодействию "российской пропаганде".

"Под "пропагандой", видимо, подразумеваются не устраивающие их факты и любые отличные от западного мейнстрима мнения", — отметила Захарова.

Она добавила, что многие якобы независимые "факт-чекеры" на самом деле предвзяты и связаны с правыми радикалами.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская