Зеленский назвал Донбасс "центром сегодняшней эскалации"

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, решающие сражения у Украины с Россией проходят на территории Донбасса.

"Это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны", — сказал Зеленский, слова которого приводят "Известия".

Согласно уточнению президента Украины, в Донбасс Киевом сейчас переброшена самая боеспособная группировка ВСУ в количестве 44 тысяч военных.

При этом Зеленский подчеркнул, что Киев сегодня как никогда нуждается в военной помощи своих западных партнёров, обратившись к ним с призывом активнее поставлять Украине оружие.

"Нужно делать поставки активнее. Нам нужно еще быстрее. Вся эта ситуация зависит от того, как быстро мы получим вооружение", -отметил Зеленский.

Ранее заместитель главы комиссии партии "Единая Россия" по вопросам международного сотрудничества Андрей Климов высказал предположение, что российская спецоперация на Украине близка к своему завершению, и в задачи Москвы вовсе не входит её затягивать.