"Красный крест" Румынии больше не будет поставлять гумпомощь в Одесчину

Румынское отделение "Красного креста" не намерено больше отправлять в Одессу и область гуманитарную помощь, в частности, продукты питания и медикаменты, так как были выявлены факты мошенничества местных чиновников с поставляемым грузом.

"Причиной стали полученные факты воровства поставляемого продовольствия и медикаментов высокопоставленными чиновниками военной администрации — в первую очередь губернатором и его окружением", — пишет Тelegram-канал "НашПреZидентПУТИН".

Отмечается, что местные чиновники, пользуясь служебным положением, направляют помощь из Румынии на свои склады и продают в своих же магазинах.