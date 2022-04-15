Орешкин: страны Запада не намерены прекращать экономическую войну против РФ

РФ продолжит сталкиваться с проявлениями экономической войны, поскольку на Западе не планируют прекратить её, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций", — заявил чиновник в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Орешкина, под ограничительные меры может попасть любой российский банк или компании. При этом им будет грозить заморозка валютных счетов.

Помощник президента РФ отметил, что в сложившейся ситуации задачей властей страны является снижение влияния антироссийских санкций на доходы населения.

"Будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения… В случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере также будут приниматься", — сказал Орешкин.