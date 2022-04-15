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Автор Владимир Васютченко

Орешкин: страны Запада не намерены прекращать экономическую войну против РФ

Мир

РФ продолжит сталкиваться с проявлениями экономической войны, поскольку на Западе не планируют прекратить её, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

Орешкин: страны Запада не намерены прекращать экономическую войну против РФ

"Мы видим, что экономическую войну против нас никто не собирается прекращать, это означает, что будут вводиться новые раунды санкций", — заявил чиновник в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Орешкина, под ограничительные меры может попасть любой российский банк или компании. При этом им будет грозить заморозка валютных счетов.

Помощник президента РФ отметил, что в сложившейся ситуации задачей властей страны является снижение влияния антироссийских санкций на доходы населения.

"Будет очень внимательно анализироваться ситуация с доходами населения… В случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере также будут приниматься", — сказал Орешкин.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы максим орешкин
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