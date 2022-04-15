Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет оказать воздействие на украинского главу Владимира Зеленского и поможет освободить оппозиционного политика Виктора Медведчука. Такое мнение на пресс-конференции в Москве выразила жена задержанного Оксана Марченко.
Она заявила, что считает Зеленского несамостоятельным президентом, на которого сможет повлиять такая сильная личность, как Эрдоган. Последнего Марченко назвала единственным независимым политиком в Европе.
"Я уверена, что он меня услышал и сделает всё, чтобы помочь освободить моего мужа", — приводит её слова РИА Новости.
О задержании Медведчука силам Службы безопасности Украины стало известно в начале недели. После этого Марченко записала видеообращения к Зеленскому и Эрдогану. У президента Украины она потребовала освободить её мужа, а турецкого лидера попросила оказать помощь в освобождении супруга.
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